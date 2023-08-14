🔥 Жаркая акция этого лета: онлайн-курс «Кадровик с нуля до профи» со скидкой 60%

«Клерк» научит быть в тренде, поможет узнать все об изменениях кадрового учета в 2023 году и получить красный диплом профессиональной переподготовки.

До 21 августа 2023 года курс профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП» продается со скидкой!

Всего 11 940 рублей. Можно оформить рассрочку без переплаты. Это будет стоить от 995 рублей в месяц.

Вы сможете правильно организовать кадровый учет, принимать и увольнять сотрудников, в том числе иностранцев, считать рабочие часы, отпуска, больничные и декретные.

Настраивайте все операции в 1С:ЗУП легко и без ошибок!

На курсе научим:

Правильно увольнять и принимать сотрудников.

Заводить и вести трудовые книжки.

Работать без ошибок в 1С: ЗУП.

Получите официальный красный диплом на 265 академических часа с занесением документа в ФИС ФРДО.

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