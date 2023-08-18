Путин поручил отменить административные штрафы бизнеса со стороны МВД

Соответствующий законопроект президент поручил разработать правительству, МВД и Генпрокуратуре до 1 октября, сообщается на сайте Кремля, пишет «Коммерсант».

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», — говорится в документе.

Напомним, с 10 марта 2022 года в России был введен мораторий на проверки бизнеса контрольно-надзорными органами. В 2022 году было проведено всего 339 тыс. проверок это на 20% меньше, чем в 2020 году (408 тыс.). В 2023 году действие ограничений на внеплановые проверки бизнеса было продлено.