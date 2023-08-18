Борис Титов предложил тем, кто страдает от кадрового дефицита, брать на работу осужденных

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил нанимать на производство осужденных. Об этом пишет «Коммерсант».
С 2020 года участки исправительных центров Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) располагаются на предприятиях.
Осужденные к принудительным работам живут в охраняемых общежитиях и работают на производстве.
Услугами осужденных пользуются около 1,7 тыс. работодателей. ФСИН предоставляет больше 26 тыс. осужденных для работы и готова увеличить это предложение.
Поэтому те, кто особенно сильно страдает от кадрового дефицита — обращайтесь, ФСИН ждет, — сказал Борис Титов.
Чтобы покрыть дефицит кадров, власти и бизнесмены могли бы привлечь как минимум 150 тыс. осужденных.
Недавно мы писали, что ФСИН хочет отправить заключенных на работу в «Ростех».
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