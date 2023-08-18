Если выкупить все комнаты в коммуналке, срок владения для НДФЛ обнуляется

Ситуация: человек приобрел в собственность последовательно комнаты в 3-комнатной коммунальной квартире. В дальнейшем он зарегистрировал право собственности на квартиру в целом.

При продаже квартиры, образованной в результате объединения комнат, срок владения для целей освобождения дохода от НДФЛ нужно считать с даты оформления права собственности на вновь образованную квартиру.

Такое разъяснение дает ФНС на своем сайте в разделе ответов на частые вопросы.

Если владелец этой квартиры будет ее продавать, то доход – это наибольшая из двух сумм (цена договора или 70% кадастровой стоимости).

При этом базу по НДФЛ можно уменьшить на вычет в 1 млн рублей или фактические расходы на покупку этих трех комнат.

Кстати, скоро при объединении нескольких комнат в одну квартиру срок владения будет идти от даты покупки той комнаты, которая была куплена позже.

Такая норма заложена в законопроекте Минфина, который размещен на федеральном портале.

Также в НК РФ пропишут порядок учета расходов для базы по НДФЛ при продаже таких «новых» квартир, образованных из «старых» комнат. Можно будет учитывать расходы по исходному жилью пропорционально площади нового жилья.

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