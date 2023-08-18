Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

НДФЛ

Если выкупить все комнаты в коммуналке, срок владения для НДФЛ обнуляется

Ситуация: человек приобрел в собственность последовательно комнаты в 3-комнатной коммунальной квартире. В дальнейшем он зарегистрировал право собственности на квартиру в целом.
30

При продаже квартиры, образованной в результате объединения комнат, срок владения для целей освобождения дохода от НДФЛ нужно считать с даты оформления права собственности на вновь образованную квартиру.

Такое разъяснение дает ФНС на своем сайте в разделе ответов на частые вопросы.

Если владелец этой квартиры будет ее продавать, то доход – это наибольшая из двух сумм (цена договора или 70% кадастровой стоимости).

При этом базу по НДФЛ можно уменьшить на вычет в 1 млн рублей или фактические расходы на покупку этих трех комнат.

Кстати, скоро при объединении нескольких комнат в одну квартиру срок владения будет идти от даты покупки той комнаты, которая была куплена позже.

Такая норма заложена в законопроекте Минфина, который размещен на федеральном портале.

Также в НК РФ пропишут порядок учета расходов для базы по НДФЛ при продаже таких «новых» квартир, образованных из «старых» комнат. Можно будет учитывать расходы по исходному жилью пропорционально площади нового жилья.

Приглашаем принять участие в крупнейшем бухгалтерском событии – в «Клерк.Конференции», которая состоится 12 сентября 2023 года!

Вас ждут топовые лекторы и горячие темы: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность и проверки.

Встреча пройдет в Краснодаре в отеле Marriott, но можно принять участие онлайн. Успейте взять билеты по сниженной цене до 31 августа.

Офлайн-участие за 2 500 рублей, а онлайн стоит всего 1 000 рублей.

Купить билеты

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Подотчет, командировки

    Кто может отказаться от командировки и можно ли применить дисциплинарное взыскание за отказ

    Возможность направления сотрудника в служебную поездку предусмотрена трудовым законодательством. Но, что делать, если работник отказывается от командировки? Имеет ли он право на это? Разберем, кто может отказаться от командировки, и вправе ли работодатель применить дисциплинарное взыскание за отказ.

    Кто может отказаться от командировки и можно ли применить дисциплинарное взыскание за отказ
    29
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    НДФЛ

    НДФЛ 2023: что изменилось с июня

    С начала 2023 года большинство налогов необходимо перечислять на ЕНС (единый налоговый счет) — это правило действует для организаций и ИП независимо от системы налогообложения. С июня изменилась последовательность зачета налогов, уплачиваемых с единого налогового счета. Кроме того, с 29 июня 2023 года не требуется заявление, чтобы зачесть переплату, имеющуюся на ЕНС, в счет удержанного НДФЛ — это происходит автоматически.

    НДФЛ 2023: что изменилось с июня
    42
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    ⚡️ Бухгалтеры, не пропустите! Приглашаем на самое масштабное мероприятие осени: Клерк.Конференцию

    Коллеги, приглашаем вас на самое масштабное профессиональное мероприятие осени Клерк.Конференцию. Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и в онлайн-трансляции. Будет очень круто!❤️

    ⚡️ Бухгалтеры, не пропустите! Приглашаем на самое масштабное мероприятие осени: Клерк.Конференцию
    1
    27
    Логотип Projecto.pro
    Projecto.pro
    ЭДО

    Как оптимизировать рабочий процесс и отказаться от бумажной волокиты. 7 главных советов

    Если вы хотите быстро и безболезненно перейти на ЭДО, свести бумажную волокиту до минимума и по-настоящему оценить удобство нововведения, то наши советы придутся кстати.

    Как оптимизировать рабочий процесс и отказаться от бумажной волокиты. 7 главных советов
    50
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»

    Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция», которое пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и онлайн.

    🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»
    286
    Логотип QIWI Business
    QIWI Business
    Трудовые отношения

    Как сотрудничать с ИП, самозанятыми и физлицами без статуса: оформление, закрывающие документы, выплаты

    Работать с исполнителями на договоре ГПХ — оптимальное решение, чтобы закрыть разовые или проектные работы. Нюансы сотрудничества с ними зависят от их правового статуса: самозанятые, ИП и физлица без статуса. Разберём особенности каждого типа исполнителей: от оформления договора до выплаты вознаграждения.

    Как сотрудничать с ИП, самозанятыми и физлицами без статуса: оформление, закрывающие документы, выплаты
    88
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Дробление бизнеса

    Разные виды деятельности у участников группы компаний как метод защиты от обвинения в дроблении

    Зачем вам несколько юрлиц? А зачем вам несколько ИП? Для ухода от налогов? Нет. Для того, чтобы управлять группой было проще.

    Разные виды деятельности у участников группы компаний как метод защиты от обвинения в дроблении
    2
    62
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Коронавирус

    Ушёл ли COVID-19? Нужно ли продолжать от него прививаться?

    5 мая 2023 года чрезвычайный комитет ВОЗ постановил, что пандемия больше не подходит под определение «чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение». Рассказывает пользователям «Клерка» терапевт DocMed Ольга Титаренкою

    Ушёл ли COVID-19? Нужно ли продолжать от него прививаться?
    1
    52
    Читать еще