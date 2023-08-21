👨‍🏫 Вебинар: В штат или вне штата? Быстрый наём и оформление массового персонала без рисков. 31 августа в 11:00 мск

Как устранить ошибки при сборке заказов на маркетплейсах и сократить затраты на логистику до 10 раз

Стремительный рост бизнеса кроме прибыли, большого количества клиентов и отгруженных заказов почти всегда связан и с ростом погрешностей, лишних расходов и недополученной выгоды. Как избавиться от ошибок при сборке заказов и в 10 раз сократить лишние затраты на логистику всего лишь с помощью одной интеграции — в кейсе компании ФормФикс.