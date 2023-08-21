❗ Предложили платить пособие по уходу за ребенком после выхода на работу на полный рабочий день

Женщина сможет выйти из отпуска по уходу за ребенком на работу и при этом продолжать получать пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится 1,5 года.

Такая норма заложена в законопроекте, внесенном в Госдуму.

Таким образом, женщина продолжит получать пособие, если: выйдет на работу на неполный день

выйдет на работу на полный день;

будет работать на дому.

В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта послужит дополнительным стимулом для поиска работы и трудоустройства молодых родителей, а также не будет удерживать матерей от выхода на работу раньше, чем это предусмотрено законодательством.

Автор проекта – депутат Госдумы Нина Останина.

Поправки она хочет внести в закон о пособиях № 81-ФЗ.

Между тем норма о работе в отпуске по уходу за ребенком есть еще в ТК РФ.

Ранее Минтруд уже разработал законопроект, который вносит аналогичные поправки, в том числе – в ТК РФ.

По нему если женщина решает приступить к работе, отпуск по уходу за ребенком прерывается, но выплата пособия – сохраняется.