❗ Предложили платить пособие по уходу за ребенком после выхода на работу на полный рабочий день

Такая норма заложена в законопроекте, внесенном в Госдуму.
Таким образом, женщина продолжит получать пособие, если:
выйдет на работу на неполный день
выйдет на работу на полный день;
будет работать на дому.
В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта послужит дополнительным стимулом для поиска работы и трудоустройства молодых родителей, а также не будет удерживать матерей от выхода на работу раньше, чем это предусмотрено законодательством.
Автор проекта – депутат Госдумы Нина Останина.
Поправки она хочет внести в закон о пособиях № 81-ФЗ.
Между тем норма о работе в отпуске по уходу за ребенком есть еще в ТК РФ.
Ранее Минтруд уже разработал законопроект, который вносит аналогичные поправки, в том числе – в ТК РФ.
По нему если женщина решает приступить к работе, отпуск по уходу за ребенком прерывается, но выплата пособия – сохраняется.
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