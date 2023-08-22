26% сотрудников собираются сменить работу осенью

Выйти на подработку готовы 25% населения, а 4% хотели бы этой осенью уволиться так, чтобы больше не выходить ни на какую работу.

Почти треть россиян (26%) планирует в ближайшее время выйти на новую работу. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Документ есть в распоряжении «Клерка».

25% собираются найти осенью подработку.

Этой осенью 23% населения хочет решить проблемы со здоровьем, 12% сделать ремонт и получить новую специальность, а 6% запланировали покупку автомобиля (6%).

Еще 6% опрошенных хотят в ближайшее время получить повышение в должности, а 4% намерены этой осенью уволиться и больше не работать.

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