Фастфуд за полгода привлек рекордные 45% посетителей

В Москве трафик в ресторанах быстрого питания вырос на 10%, при этом в других точках общепита гостей стало меньше на 3-5%.

С января по июнь 2023 года крупные сети фастфуда («Вкусно — и точка», Burger King, KFC и Rostic’s) привлекли рекордное число посетителей с начала 2021 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Ромир»

В первом полугодии 2021 года доля тех, кто выбирает фастфуд, составляла 39,3%, в 2022 году — 35,9%, а в 2023 году — уже 45%.

После пандемии сегмент быстрого питания прошел перестройку бизнес-процессов и полный ребрендинг. Сейчас сети фастфуда вышли на уверенное развитие, а потребители привыкли к новым брендам.

Эксперты издания считают, что обедать в фастфуде для многих стало привычкой. Кроме того, еда — один из способов борьбы с возрастающим стрессом.

Трафик в ресторанах быстрого питания Москвы вырос на 10% по сравнению с базовым уровнем 2021 года. При этом во всех остальных заведениях общепита число гостей сократилось на 3-5%.

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За полгода на 8% выросло число покупок в заведениях фастфуда. Средний чек прибавил 10% и составляет 439 рублей.

Лидером рынка остается сеть «Вкусно — и точка», ее посещали 33,5% россиян. В KFC и Rostic’s ходили 25,2% населения, а в Burger King — 15,5%.

По данным Franshiza.ru, спрос на франшизы «Вкусно — и точка» в январе-июне 2023 года вырос на 12% год к году.