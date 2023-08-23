Андрей Пучков ушел из банка ВТБ

Первый заместитель председателя правления ВТБ покинул свой пост и перешел на должность гендиректора ОСК.

23 августа 2023 года первый зампред правления ВТБ Андрей Пучков покинул свой пост после 20 лет работы в банке. Об этом пишут «РИА Новости».

Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя президента — председателя правления ВТБ, покинул банк в связи с переходом на другую работу. В команде ВТБ он проработал более 20 лет, — сказали в ВТБ.

Андрея Пучкова назначили на должность генерального директора «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).

Мною были утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО «ОСК» Андрея Сергеевича Пучкова и состава совета директоров, — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Недавно мы писали, что правительство выдвинуло Андрея Пучкова в качестве кандидата в совет директоров ОСК. В состав также может войти глава ВТБ Андрей Костин.

Банк на пять лет получит в доверительное управление 100% акций ОСК.