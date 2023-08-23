Когда с дохода от продажи имущества не надо платить НДФЛ

Доходы от продажи недвижимости освобождаются от НДФЛ, если она была в собственности в течение минимального предельного срока владения. В общем случае это 5 лет.

Но срок может быть 3 года, если недвижимость:

получена в наследство или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника;

получена в результате приватизации;

получена по договору пожизненного содержания с иждивением (ренты);

является единственным жильем (при этом не учитывается недвижимость, приобретенная в течение 90 дней до даты госрегистрации права собственности на проданное имущество).

Для иного имущества (гараж, автомобиль и т.д.) минимальный срок владения составляет 3 года.

Минимальный срок владения квартирой, приобретенным по договору ДДУ, отсчитывается с момента полной оплаты стоимости по договору. То есть момент дополнительной оплаты, связанной с увеличением площади такого объекта после ввода дома в эксплуатацию, не учитывается, уточнили в ФНС.

Какой срок владения квартирой дает право не платить НДФЛ при ее продаже, мы рассказывали в этом разборе.

Доходы семей с двумя и более детьми освобождаются от НДФЛ независимо от срока нахождения такого жилья в собственности. При этом должны соблюдаться условия:

до 30 апреля следующего года приобретено другое жилье, или оплачена его полная стоимость по ДДУ;

общая площадь нового жилья превышает по площади или размеру кадастровой стоимости проданное;

возраст детей до 18 лет (или до 24 лет при обучении ребенка очно);

кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 млн рублей;

семье не принадлежит более 50% в праве собственности на иное жилье с площадью, превышающей площадь купленного жилья.

В декларации 3-НДФЛ можно не указывать доходы от его продажи имущества после истечения минимального срока владения.

Их также можно не отражать, если доход перекрывается вычетом в размере:

1 млн рублей – для жилых и садовых домов, квартир, комнат, земельных участков;

250 тыс. рублей – для иной недвижимости (построек, гаражей и пр.);

250 тыс. рублей – для иного имущества (автомобилей, арт-объектов и пр.) за исключением ценных бумаг.

Если доходы от продажи имущества превышают размер вычета, обязанность по сдаче 3-НДФЛ сохраняется.

Когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог с продажи квартиры, смотрите в нашей таблице.