Интернет и IT

Московский суд оштрафовал Telegram за отказ локализовать данные в РФ

Мессенджеру выписали штраф на 50 тысяч рублей за невыполнение требований об уточнении персональных данных пользователей.
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Мировой суд в Москве впервые оштрафовал компанию Telegram на 50 тыс. рублей за отказ локализовать данные российских пользователей мессенджера на территории РФ. Об этом пишет «ТАСС».

Суд признал виновной компанию Telegram по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, — решил судья Тимур Вахрамеев.

По закону «О персональных данных» компании должны хранить личную информацию россиян только на территории РФ.

Это требование распространяется в том числе и на иностранные компании, которые не присутствуют в России, но ведут деятельность на ее территории.

Претензии к мессенджеру появились после того, как сотрудница одной из федеральных служб обратилась в Роскомнадзор. Один из телеграм-каналов опубликовал ее персональные данные.

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