В Роструде рассказали, как и в какие сроки можно уволиться по собственному желанию

В Роструде рассказали о некоторых нюансах увольнения по собственному желанию.

Прежде всего, важно помнить, что о своем желании уволиться работник обязан предупредить работодателя в письменной форме. По общему правилу срок предупреждения об увольнении работника составляет не менее 2 недель.

Работник может быть уволен и ранее указанного срока, если между работодателем и работником достигнуто соглашение по этому вопросу.

При наличии уважительных причин, препятствующих продолжению работы, работник имеет право требовать от работодателя произвести увольнение в срок, который указан в его заявлении. Например: зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию по старости, нарушение работодателем трудового законодательства, условий коллективного договора и др.

Для некоторых категорий работников установлен специальный срок предупреждения об увольнении по собственному желанию.

За 3 дня: для работника в течение испытательного срока, если он придет к выводу, что предложенная работа не является для него подходящей, для работников, заключивших трудовой договор сроком до 2 месяцев, для работников, занятых на сезонных работах.

Не менее чем за 1 месяц: для руководителей организации, для спортсменов, для тренеров.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник может отозвать свое заявление. В этом случае увольнение работника не производится, если на его место в письменной форме не приглашен другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

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