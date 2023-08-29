IT-компания, созданная в результате реорганизации, не может применять налоговые льготы

Это такие условия:
наличие аккредитации;
доля профильных доходов – 70%.
Все доходы, которые учитываются в составе профильных, смотрите в нашей таблице.
Но даже если эти условия соблюдаются, льготы не будет для организаций;
созданных в результате реорганизации (кроме преобразования);
реорганизованных в форме присоединения к ним другого юрлица;
реорганизованных в форме выделения из их состава одного или нескольких юрлиц.
Запрет на применение этих льгот действует для реорганизации после 01.07.2022.
Таким образом, если компания создана после 01.07.2022 в результате реорганизации, то платить взносы по пониженному тарифу и применять ставку налога на прибыль 0% она не может.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.05.2023 № 03-03-06/1/47784.
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