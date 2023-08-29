Как привлечь и сохранить трудовые ресурсы в новой реальности? Узнайте на конференции

«Клерк» стал информационным партнером этого события. Ключевой темой мероприятия станут вопросы о том, кто в нынешних условиях рекордно низкой безработицы в России диктует правила на рынке труда: работники или работодатели?

12 сентября 2023 года в Центре событий РКБ в Москве пройдет конференция «Условия труда в новой реальности. Как привлечь и сохранить трудовые ресурсы. HR – бренд и культура безопасности».

Прогнозы экспертов рынка труда говорят о прогрессирующем нарастании спроса на синие воротнички. Вместе с ведущими экономистами, учеными, а также топ-менеджерами крупнейших промышленных компаний страны обсудим самые успешные и самые провальные практики, разберем тренды, рассмотрим эффективные инструменты работы с персоналом.

Среди спикеров:

Андрей Лисицын , начальник департамента экологии и техносферной безопасности (ЦБТ) ОАО «РЖД»;

Ирина Бахтина , директор по устойчивому развитию АО «РУСАЛ Менеджмент»;

Дмитрий Чернейко , председатель комитета по труду и занятости населения Санкт‑Петербурга;

Татьяна Иванова , исполняющий обязанности директора — первый заместитель директора Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения Центр занятости населения Санкт-Петербурга;

Елена Лондарь , консультант «Премии HR-бренд», руководитель проектов в социальных медиа hh.ru;

Владимир Котов, президент Ассоциации «СИЗ».

Событие состоится 12 сентября 2023 года с 10:00 мск.

Адрес: Москва, Центр событий РБК. Космодамианская наб. 52., стр. 7.

Зарегистрируйтесь на конференцию по ссылке.