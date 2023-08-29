Как привлечь и сохранить трудовые ресурсы в новой реальности? Узнайте на конференции

12 сентября 2023 года в Центре событий РКБ в Москве пройдет конференция «Условия труда в новой реальности. Как привлечь и сохранить трудовые ресурсы. HR – бренд и культура безопасности».
Прогнозы экспертов рынка труда говорят о прогрессирующем нарастании спроса на синие воротнички. Вместе с ведущими экономистами, учеными, а также топ-менеджерами крупнейших промышленных компаний страны обсудим самые успешные и самые провальные практики, разберем тренды, рассмотрим эффективные инструменты работы с персоналом.
Среди спикеров:
Андрей Лисицын, начальник департамента экологии и техносферной безопасности (ЦБТ) ОАО «РЖД»;
Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию АО «РУСАЛ Менеджмент»;
Дмитрий Чернейко, председатель комитета по труду и занятости населения Санкт‑Петербурга;
Татьяна Иванова, исполняющий обязанности директора — первый заместитель директора Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения Центр занятости населения Санкт-Петербурга;
Елена Лондарь, консультант «Премии HR-бренд», руководитель проектов в социальных медиа hh.ru;
Владимир Котов, президент Ассоциации «СИЗ».
Событие состоится 12 сентября 2023 года с 10:00 мск.
Адрес: Москва, Центр событий РБК. Космодамианская наб. 52., стр. 7.
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