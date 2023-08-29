Заявление о зачете ЕНП в счет фиксированных взносов больше не нужно для уменьшения УСН

Обсуждение этого вопроса ведут наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».
Не все ИП успевают следить за нововведениями. Не успели бизнесмены усвоить, что для уменьшения налога надо зарезервировать взносы или держать их на сальдо, как правила игры поменялись.
Уплата взносов теперь не играет никакой роли для цели уменьшения на них налогов по УСН и ПСН.
А раз уплата не важна, то и фиксировать ее заявлением о зачете тоже не нужно.
Впрочем, есть случаи, когда заявление о зачете пригодится, подсказывают коллеги.
Заявление нужно, чтобы спасти фиксированные взносы:
от резервирования в счет НДФЛ за сотрудников;
от резервирования в счет взносов за сотрудников;
от резервирования в счет имущественных налогов физлица.
НДФЛ уже резервируют, страховые взносы за сотрудников начнут резервировать с 1 октября, а личные имущественные налоги также будут резервировать после 1 октября по мере подготовки налоговых уведомлений.
Комментарии5
Т.е. заявление теперь не нужно, но оно нужно. Боги оптимизации)
Руководитель
Заявление о зачете ничего не резервирует, как оказалось. 28.07 утром у меня с резерва взносов радостно списали УСН, который подлежит оплате вообще то до конца этого дня. В чем смысл резерва, если с этого резерва списывают любой налог?
Надежда ККлерк
Да, собственно, смысла особого нет. Просто из положительного сальдо убрать сумму.
А про временные странности списания с ЕНС мы уже писали. Идиотизм писателей алгоритмов для программы ФНС просто уже зашкаливает.
Насколько же проще стало с 2023 года в связи с ЕНС, ЕНП , резервированием и т.д. и т.п.
так то да, но боюсь что теперь, в этом хаосе, самому будет невозможно сориентироваться что и на что ты уменьшаешь