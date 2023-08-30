Работодатель не имеет права отменять суточные при направлении сотрудника в командировку

Роструд в своем телеграм-канале напомнил, что работодатель не имеет права отказать работнику в предоставлении суточных выплат при направлении его в командировку.

По ст. 168 ТК, работодатель, который отправляет сотрудника в командировку, должен ему возмещать:

расходы по проезду;

расходы по найму жилого помещения;

дополнительные расходы по проживанию вне постоянного места жительства (то есть суточные выплаты);

иные расходы, которые совершает работник с разрешения работодателя.

Размеры возмещения и их порядок определяется коллективным договором или локальным нормативным актом.