УСН

Как в книге доходов по УСН заполнять новый раздел с фиксированными взносами

С 2024 года книга доходов и расходов по УСН изменится. Туда добавляют раздел 5, в котором отражаются фиксированные взносы, уменьшающие налог.
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Проект с новой книгой сейчас размещен на федеральном портале. О нем мы рассказывали тут.

Новый раздел выглядит так:

То есть, отдельные графы предусмотрены для взносов на ОПС и ОМС. Между тем, с 2023 года взносы ИП идут в совокупном фиксированном размере, без разделения на ОПС и ОМС.

Отдельные взносы на ОМС есть только у ИП-военных пенсионеров.

Очевидно, все остальные ИП должны указывать взносы в графе 3 как взносы на ОПС. В порядке заполнения книги этот момент не уточняется.

Впрочем, в разделе 4, где отражают взносы за работников, уменьшающие налог, также есть отдельные графы для взносов по разным видам страхования.

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Комментарии

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