Самозанятые

Самозанятый может аннулировать чек и сформировать новый

Доход плательщика НПД можно скорректировать в приложении «Мой налог».
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Как это сделать, рассказала ФНС в письме от 28.07.2023 № ЗГ-3-20/9902@.

Корректировка понадобится, если был возврат денег от клиента или при формировании чека была допущена ошибка.

Для этого через «Мой налог» надо направить пояснение с указанием причин такой корректировки.

Для аннулирования ошибочно сформированного чека надо в приложении «Мой налог» во вкладке «Чеки» выбрать чек, который необходимо аннулировать, нажать на кнопку «...», выбрать «аннулировать», указав причину аннулирования чека.

Далее необходимо сформировать правильный чек, при этом указав фактическую дату осуществления расчета.

Перерасчет налога по аннулированным чекам производится в период с 9 по 12 число месяца, следующего за месяцем, в котором были аннулированы чеки.

Кстати, сформировать чек в «Моем налоге» самозанятый может даже без подключения к интернету.

Пошаговая инструкция по оформлению сотрудничества с самозанятыми – здесь.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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