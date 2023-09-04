За бизнес-зал с командированного надо удержать НДФЛ

Если в аэропорту ваш сотрудник пользуется услугами бизнес-зала за счет компании, ему придется заплатить за это НДФЛ.

Перечень необлагаемых НДФЛ доходов есть в статье 217 НК. По командировкам там такие выплаты:

на проезд до места назначения и обратно;

на сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы;

на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок;

на провоз багажа;

по найму жилого помещения;

по оплате услуг связи;

по получению и регистрации служебного или дипломатического паспорта;

по получению виз;

связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.

В этом списке нет услуг бизнес-залов. А значит, такой доход не освобождается от НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.08.2023 № 03-04-05/78036.