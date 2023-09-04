За бизнес-зал с командированного надо удержать НДФЛ

Перечень необлагаемых НДФЛ доходов есть в статье 217 НК. По командировкам там такие выплаты:
на проезд до места назначения и обратно;
на сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы;
на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок;
на провоз багажа;
по найму жилого помещения;
по оплате услуг связи;
по получению и регистрации служебного или дипломатического паспорта;
по получению виз;
связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.
В этом списке нет услуг бизнес-залов. А значит, такой доход не освобождается от НДФЛ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.08.2023 № 03-04-05/78036.
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