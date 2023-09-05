Больше 200 тысяч человек запретили сделки с жильем без участия собственника

Альтернативную страховку от мошенничества с недвижимостью оформили около 206,5 тысяч собственников. Без их личного согласия нельзя продать жилье, даже если есть все остальные документы для заключения сделки.

В 2023 году запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника оформили около 206,5 тыс. человек. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на главу Росреестра Олега Скуфинского.

Запрет позволят дополнительно защитить имущественные права собственников и избежать мошеннических сделок с недвижимостью.

Никто не сможет продать недвижимость без личного присутствия законного владельца, даже если представлены все необходимые для проведения сделки документы, — сказал Олег Скуфинский.

Большая часть населения подавала заявление на запрет сделок с недвижимостью в МФЦ или в Росреестре.

Электронные заявки на портале Госуслуг оставили 30 тыс. человек или 15%.

После рассмотрения обращения в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) появится отметка о том, что без согласия собственника нельзя зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение жилья.

Чаще всего запрет на сделки без участия собственника подают жители ЦФО, это больше 97,4 тыс. обращений, из которых 11,8 тыс. были отправлены в электронном виде.