Право

Больше 200 тысяч человек запретили сделки с жильем без участия собственника

Альтернативную страховку от мошенничества с недвижимостью оформили около 206,5 тысяч собственников. Без их личного согласия нельзя продать жилье, даже если есть все остальные документы для заключения сделки.
98

В 2023 году запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника оформили около 206,5 тыс. человек. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на главу Росреестра Олега Скуфинского.

Запрет позволят дополнительно защитить имущественные права собственников и избежать мошеннических сделок с недвижимостью.

Никто не сможет продать недвижимость без личного присутствия законного владельца, даже если представлены все необходимые для проведения сделки документы, — сказал Олег Скуфинский.

Большая часть населения подавала заявление на запрет сделок с недвижимостью в МФЦ или в Росреестре.

Электронные заявки на портале Госуслуг оставили 30 тыс. человек или 15%.

После рассмотрения обращения в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) появится отметка о том, что без согласия собственника нельзя зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение жилья.

Чаще всего запрет на сделки без участия собственника подают жители ЦФО, это больше 97,4 тыс. обращений, из которых 11,8 тыс. были отправлены в электронном виде.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ⚡️Какие штрафы вас ждут, если вы не учтете изменения в воинском учете

    С 1 октября серьезно измениться система отчетности по воинскому учету. Некоторые штрафы отменят, зато введут другие. Узнайте, к каким изменениям в законодательстве надо срочно готовиться.

    ⚡️Какие штрафы вас ждут, если вы не учтете изменения в воинском учете
    107
    Логотип Клерк
    Клерк
    Учет в строительстве

    Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером

    Строительство — штука сложная, но и платят за нее много. Как разобраться в специфике строительного учета и стать высокооплачиваемым профи? Ответим в этой статье.

    Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером
    1,5 тыс.
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Выбирайте лучшую работу с вакансиями дня от «Клерка»!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    16
    Логотип HOHORO
    HOHORO
    Личные финансы

    Топ идей: как получить пассивный доход в 2023 году 

    Наверняка вы хоть раз в жизни задумывались о том, как заработать больше денег. Но совмещать несколько работ часто не получается – не хватает времени и сил. Однако из любой ситуации можно найти выход, например, найти источник пассивного дохода. Расскажем, как это сделать. 

    Топ идей: как получить пассивный доход в 2023 году 
    135
    Логотип QIWI Business
    QIWI Business
    Онлайн-кассы

    Как интернет-магазину зарегистрировать кассу: пошаговая инструкция

    Перед тем как начать пользоваться онлайн-кассой, её нужно поставить на учёт в налоговой. Порядок регистрации ККТ одинаковый, и для интернет-магазина, и для стационарной торговой точки. Разберём, как и какими способами можно поставить на учёт в ФНС онлайн-кассу и что нужно учесть при этом.

    Как интернет-магазину зарегистрировать кассу: пошаговая инструкция
    457
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

    Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

    953
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Индивидуальный предприниматель

    Как закрыть ИП в Сербии? Инструкция

    Закрытие индивидуального предпринимательства (ИП) в Сербии — это процедура, которая может потребовать определенного времени и усилий, но она вполне выполнима, если осуществлять ее пошагово. В данной статье мы рассмотрим основные этапы закрытия ИП в Сербии.

    Как закрыть ИП в Сербии? Инструкция
    27
    Читать еще