💨➖ Налоговики советуют увести сальдо ЕНС в минус, чтобы из резерва поднялись зависшие там суммы

В частности, накануне мы рассказывали о подобной проблеме с НДФЛ. Этот налог автоматически резервируют по ЕНП-уведомлению без заявления. Если уведомление было ошибочным, назад резерв уже не вернешь. Заявление на отмену резерва не срабатывает.
Комментируя эту историю, подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» пишут, что инспекторы на местах дают такой совет: подать уведомление, чтобы сальдо ЕНС ушло в минус.
Этот минус на сальдо должен стать сигналом для поднятия денег из резерва на сальдо. Но не факт, что это сработает, предупреждают инспекторы.
Кстати, как рассказывают наши читатели в КУБе, в резерве зависает не только НДФЛ.
Недавно был массовый сбой в программе и всем ИП на ПСН налоговики начислили взносы 1% за 2023 год, хотя срок их уплаты – 01.07.2024.
Этот сбой устранили, но сумма взносов 1% не вернулась на сальдо ЕНС, а числится в резерве. Заявление на отмену зачета не помогло, и инспекторы советуют ждать ближайших начислений, чтобы нужная сумма ушла с резерва.
Комментарии2
Юлия
А главное как "удобно и просто" стало с ЕНС.
Бух-оптимист
А потом налоговики посоветуют увести всё вбок. И нас "два красивых охранника" уведут)