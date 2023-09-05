Сальдо ЕНС

💨➖ Налоговики советуют увести сальдо ЕНС в минус, чтобы из резерва поднялись зависшие там суммы

В последнее время у бизнеса пошла массовая проблема с зарезервированными суммами. Налоговики с сальдо ЕНС переносят суммы в отложенную переплату (резерв) без заявления налогоплательщика. Как вернуть их обратно в сальдо, не знает никто. Приходится экспериментировать.
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В частности, накануне мы рассказывали о подобной проблеме с НДФЛ. Этот налог автоматически резервируют по ЕНП-уведомлению без заявления. Если уведомление было ошибочным, назад резерв уже не вернешь. Заявление на отмену резерва не срабатывает.

Комментируя эту историю, подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» пишут, что инспекторы на местах дают такой совет: подать уведомление, чтобы сальдо ЕНС ушло в минус.

Этот минус на сальдо должен стать сигналом для поднятия денег из резерва на сальдо. Но не факт, что это сработает, предупреждают инспекторы.

Кстати, как рассказывают наши читатели в КУБе, в резерве зависает не только НДФЛ.

Недавно был массовый сбой в программе и всем ИП на ПСН налоговики начислили взносы 1% за 2023 год, хотя срок их уплаты – 01.07.2024.

Этот сбой устранили, но сумма взносов 1% не вернулась на сальдо ЕНС, а числится в резерве. Заявление на отмену зачета не помогло, и инспекторы советуют ждать ближайших начислений, чтобы нужная сумма ушла с резерва.

Комментарии

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  • Логотип Topauza
    Topauza 1 час назад

    Юлия

    А главное как "удобно и просто" стало с ЕНС.

  • Логотип Алексей Т
    Алексей Т 54 минуты назад

    Бух-оптимист

    А потом налоговики посоветуют увести всё вбок. И нас "два красивых охранника" уведут)

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