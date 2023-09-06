Расходы по налогу на прибыль

Единовременную выплату работникам можно включить в расходы, если это не матпомощь

При расчете налога на прибыль учитывают расходы на оплату труда по статье 255 НК РФ. Перечень расходов в этой статье – открытый.
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Там есть пункт 25 – другие виды расходов, произведенных в пользу работника, при условии, что они предусмотрены трудовым или коллективным договором.

Выплату работникам можно включить в расходы, если она:

В частности, в статье 270 НК поименована материальная помощь.

Если единовременная выплата сотрудникам – это не матпомощь или какая-то другая выплата из статьи 270 НК, то ее можно включить в расходы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.08.2023 № 03-03-06/3/75969.

Также недавно Минфин разъяснял, что поощрительные выплаты работникам с детьми не идут в расходы по налогу на прибыль.

Письма Минфина и ФНС о нюансах налогового законодательства можно найти в наших обзорах. Вот, например, обзор за август.

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Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 минуту назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    чувствую подвох(( вначале разрешат, потом найдут, оспорят и впаяют, насчитают ?) чего-нибудь

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