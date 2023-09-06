Единовременную выплату работникам можно включить в расходы, если это не матпомощь

При расчете налога на прибыль учитывают расходы на оплату труда по статье 255 НК РФ. Перечень расходов в этой статье – открытый.

Там есть пункт 25 – другие виды расходов, произведенных в пользу работника, при условии, что они предусмотрены трудовым или коллективным договором.

Выплату работникам можно включить в расходы, если она:

экономически оправданна (статья 252 НК);

не входит в перечень неучитываемых расходов (статья 270 НК).

В частности, в статье 270 НК поименована материальная помощь.

Если единовременная выплата сотрудникам – это не матпомощь или какая-то другая выплата из статьи 270 НК, то ее можно включить в расходы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.08.2023 № 03-03-06/3/75969.

Также недавно Минфин разъяснял, что поощрительные выплаты работникам с детьми не идут в расходы по налогу на прибыль.

Письма Минфина и ФНС о нюансах налогового законодательства можно найти в наших обзорах. Вот, например, обзор за август.