Единовременную выплату работникам можно включить в расходы, если это не матпомощь

Там есть пункт 25 – другие виды расходов, произведенных в пользу работника, при условии, что они предусмотрены трудовым или коллективным договором.
Выплату работникам можно включить в расходы, если она:
экономически оправданна (статья 252 НК);
не входит в перечень неучитываемых расходов (статья 270 НК).
В частности, в статье 270 НК поименована материальная помощь.
Если единовременная выплата сотрудникам – это не матпомощь или какая-то другая выплата из статьи 270 НК, то ее можно включить в расходы.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.08.2023 № 03-03-06/3/75969.
Также недавно Минфин разъяснял, что поощрительные выплаты работникам с детьми не идут в расходы по налогу на прибыль.
Письма Минфина и ФНС о нюансах налогового законодательства можно найти в наших обзорах. Вот, например, обзор за август.
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
чувствую подвох(( вначале разрешат, потом найдут, оспорят и впаяют, насчитают ?) чего-нибудь