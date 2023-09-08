Мошенники под прикрытием Госуслуг передают вирусы пользователям Telegram

Пользователям мессенджера Telegram предлагают вступить в закрытый канал Госуслуг, но для начала перейти по фишинговой ссылке с вирусами, которые могут украсть личные данные.

Мошенники создали телеграм-канал «Госуслуги в Telegram», который копирует официальный ресурс Госуслуг. Подписчики рискуют получить на свои телефоны вредоносные программы, которые похищают деньги. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на платформу по борьбе с мошенниками «Мошеловка».

У фейкового канала «Госуслуги в Telegram» аватар с логотипом, похожим на официальный значок Госуслуг. Чтобы привлечь подписчиков, создатели нового канала закупили рекламу в популярных развлекательных телеграм-каналах.

Данный канал — закрытый, для вступления нужно подать заявку. Канал обещает предоставлять информацию, например, о том, как оформить пособие в размере более 45 тысяч рублей, «если у вас есть хоть один родственник…», «быстро и легко получить пособия при рождении ребенка», получить выплату в 107 тысяч рублей «рожденным с 1946 по 1991 год» и прочее, — сказано в сообщении.

Пользователям, которые хотят подписаться на этот закрытый канал, присылают сообщение, что заявку не удалось обработать и нужно перейти по ссылке на фишинговый ресурс. Так злоумышленники могут взломать аккаунт или получить доступ к данным на телефоне.

Например, мошенники смогут увидеть контакты пользователей, переписки, фото и видео, а затем использовать эту информацию для дальнейших манипуляций.