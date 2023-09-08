Налоговиков из Саратова привлекут к уголовной ответственности за взятки

Сотрудников УФНС обвиняют в получении взятки и в продаже данных из АИС «Налог-3».

Кировском районном суде Саратова продолжился процесс по уголовному делу сотрудников регионального УФНС. Об этом пишет портал Взгляд-инфо.

Бывших сотрудников управления ФНС обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК за получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенное группой лиц, а также за продажу инсайдерской информации третьим лицам.

Налоговикам грозит штраф от 3 до 5 млн рублей или лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

По версии обвинения, в 2021 году к налоговому инспектору обратился знакомый, который попросил предоставлять ему данные из АИС «Налог-3».

Они были необходимы жительнице Энгельса, которая решила привлечь клиентов в определенную финансовую компанию. Она платила посреднику, но не подозревала о том, что он дает взятки налоговикам.

Инсайдерскую информацию пересылали через мобильные приложения, включая WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской). За сведения заказчица платила по 50-60 тыс. рублей каждую неделю.

Дело поступило в суд 27 июля 2023 года, а сейчас в процессе изучают вещественные доказательства и вызывают свидетелей.

Несмотря на тяжесть преступлений, обвиняемые на время расследования оставались на свободе, под подпиской о невыезде.