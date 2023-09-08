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Государственные ведомства

Налоговиков из Саратова привлекут к уголовной ответственности за взятки

Сотрудников УФНС обвиняют в получении взятки и в продаже данных из АИС «Налог-3».
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Кировском районном суде Саратова продолжился процесс по уголовному делу сотрудников регионального УФНС. Об этом пишет портал Взгляд-инфо.

Бывших сотрудников управления ФНС обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК за получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенное группой лиц, а также за продажу инсайдерской информации третьим лицам.

Налоговикам грозит штраф от 3 до 5 млн рублей или лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

По версии обвинения, в 2021 году к налоговому инспектору обратился знакомый, который попросил предоставлять ему данные из АИС «Налог-3».

Они были необходимы жительнице Энгельса, которая решила привлечь клиентов в определенную финансовую компанию. Она платила посреднику, но не подозревала о том, что он дает взятки налоговикам.

Инсайдерскую информацию пересылали через мобильные приложения, включая WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской). За сведения заказчица платила по 50-60 тыс. рублей каждую неделю.

Дело поступило в суд 27 июля 2023 года, а сейчас в процессе изучают вещественные доказательства и вызывают свидетелей.

Несмотря на тяжесть преступлений, обвиняемые на время расследования оставались на свободе, под подпиской о невыезде.

Комментарии

6
  • Логотип racetospace
    racetospace 1 час назад

    Евгения

    Не умеешь брать взятки - не бери!

  • Логотип natalisa51
    natalisa51 1 час назад

    А вот всё думаю, откуда у мошеников все данные обо мне и выписки и кем работаю и паспортные данные, кредитная история?

  • Логотип Manul666
    Manul666 1 час назад

    А что такого налоговики прячут в своей АИС Налог-3 от граждан? Мнимые налоговые разрывы? Неизвестно откуда взятые доначисления?

  • Логотип katyakaterina
    katyakaterina 35 минут назад

    Екатерина Катеринина

    Они были необходимы жительнице Энгельса, которая решила привлечь клиентов в определенную финансовую компанию. Она платила посреднику, но не подозревала о том, что он дает взятки налоговикам.

    Ага, ага. Получая незаконные сведения, не знала она, откуда те берутся. 

    Ну что за чудо чудное))

    • Логотип Вечный
      Вечный 23 минуты назад

      СаняБухгалтер

      еще небось акты о выполненных работах на сумму оплаты требовала

      • Логотип Бухвентист
        Бухвентист 21 минуту назад

        Игорь Котов

        А поймали их, потому что нажаловалась, что акты не предоставили.

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