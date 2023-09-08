Налоговиков из Саратова привлекут к уголовной ответственности за взятки

Кировском районном суде Саратова продолжился процесс по уголовному делу сотрудников регионального УФНС. Об этом пишет портал Взгляд-инфо.
Бывших сотрудников управления ФНС обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК за получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенное группой лиц, а также за продажу инсайдерской информации третьим лицам.
Налоговикам грозит штраф от 3 до 5 млн рублей или лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
По версии обвинения, в 2021 году к налоговому инспектору обратился знакомый, который попросил предоставлять ему данные из АИС «Налог-3».
Они были необходимы жительнице Энгельса, которая решила привлечь клиентов в определенную финансовую компанию. Она платила посреднику, но не подозревала о том, что он дает взятки налоговикам.
Инсайдерскую информацию пересылали через мобильные приложения, включая WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской). За сведения заказчица платила по 50-60 тыс. рублей каждую неделю.
Дело поступило в суд 27 июля 2023 года, а сейчас в процессе изучают вещественные доказательства и вызывают свидетелей.
Несмотря на тяжесть преступлений, обвиняемые на время расследования оставались на свободе, под подпиской о невыезде.
Комментарии6
Евгения
Не умеешь брать взятки - не бери!
А вот всё думаю, откуда у мошеников все данные обо мне и выписки и кем работаю и паспортные данные, кредитная история?
А что такого налоговики прячут в своей АИС Налог-3 от граждан? Мнимые налоговые разрывы? Неизвестно откуда взятые доначисления?
Екатерина Катеринина
Ага, ага. Получая незаконные сведения, не знала она, откуда те берутся.
Ну что за чудо чудное))
СаняБухгалтер
еще небось акты о выполненных работах на сумму оплаты требовала
Игорь Котов
А поймали их, потому что нажаловалась, что акты не предоставили.