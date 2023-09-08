За распространение рекламы через почтовые ящики будут штрафовать

Промоутеров предложили отслеживать по камерам, а организации штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили законопроект, по которому начнут штрафовать за рекламу в почтовых ящиках жилых домов. Об этом пишут «Известия».

Если жильцы дома на общем собрании не дали разрешение на распространение рекламы в почтовых ящиках, то нарушителям будет грозить штраф до 5,5 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. рублей для организаций.

Мы регулярно получаем жалобы граждан на мусор из-за листовок в почтовых ящиках, зачастую люди из-за этих бумаг теряют важные документы, в том числе платежки на оплату ЖКУ, — сказала зампредседателя комитета Светлана Разворотнева.

Авторы законопроекта отметили, что эффективность такой рекламы низкая, а вред «весьма ощутимый»: на печать уходит тонны бумаги, которая потом оказывается в мусорках. Кроме того, промоутеры нередко ломают домофоны и портят почтовые ящики.

Ловить нарушителей будут с помощью камер, которые установлены на домофонах и в подъездах.

Дальше дело за малым: специалистам необходимо отследить человека, который распространяет несогласованные листовки, и передать фрагмент видео в правоохранительные органы, — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Распространять в жилых домах без ограничений будет можно только социальную и полезную рекламу.