Когда для продуктов можно применять ставку НДС 10%

Есть перечень продовольственных товаров, облагаемых ставкой НДС 10%. Если товар есть в этом перечне, ставка будет 10%, если нет ¬ ставка 20%.

Перечень утвержден постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.

Но в этом документе есть два перечня – по кодам ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС. Можно ли ориентироваться на ТН ВЭД ЕАЭС, если по коду ОКПД 2 такая продукция не значится?

Такой вопрос задали Минфину.

Ранее Минфин четко и ясно пояснял, что при реализации продуктов на территории РФ можно ориентироваться на любой из этих перечней (письмо от 06.05.2019 № 03-07-14/32743).

Еще есть письмо ФНС на эту тему (от 17.03.2017 № СД-4-3/4837@). Оно про шпикачки. Их нет в списке с кодом ОКПД 2, но они есть с кодом ТН ВЭД ЕАЭС. Поэтому можно применять ставку НДС 10%.

Решение о том, что для ставки 10% подойдет код из любого перечня, ранее вынес Пленум ВАС (от 30.05.2014 № 33).

Между тем в свежем письме от 20.06.2023 № 03-07-07/56831 Минфин такого четкого ответа не дает.

Ведомство сообщает, что есть перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с ОКПД 2, облагаемых НДС 10%.

Если товара в этом перечне нет, ставка будет 20%. В частности, там нет кулинарных изделий, блюд (за исключением блюд, супов, поименованных в перечне).

Ранее мы рассказывали о проблемах со ставкой 10% на блины, а также на семена.