Госдума призывает правительство остановить рост цен на такси

После того, как новые положения закона о такси вступили в силу, стоимость поездки стала расти. Представители отрасли опасаются, что перевозчики начнут уходить на черный рынок пассажирских перевозок.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию с ростом цен на такси, а также отложить до 2025 года действие закона об организации перевозок. Об этом пишут «Известия».

С 1 сентября 2023 года в силу вступила норма закона о такси по покраске автомобилей. Регионы сами могут устанавливать требования к оформлению такси, к их цветовой гамме и экологическому классу.

Например, в Татарстане машины должны быть бело-желтыми, а в Костроме – только белые и черные. Из-за чего во многих регионах России вдвое выросли цены на поездки в такси.

По данным Росстата, стоимость поездки достигла максимума за 10 лет и составляет 32,5 рубля в расчете на 1 км, притом что цены и так продолжали расти на протяжении всего года. Немалую роль в увеличении стоимости играет вступивший в силу закон. Теперь ряд категорий водителей просто не может заниматься своей деятельностью, так как им не под силу выполнить новые требования, — сказано в обращении депутата.

Также за стоимость поездки влияет закупочная цена автомобиля, подорожание топлива, а также индексация зарплаты водителей. Расходы региональных такси могут вырасти на фоне новых тарифов по ОСАГО. На страховку такси придется потратить в семь раз больше, чем на авто для личного пользования.

Мы возвращаемся в 1990-е. Трагедия не только в повышении цены, а том, что большая часть отрасли может начать работать в нелегальном поле. Но понятно, что это небезопасно как для таксистов, так и для пассажиров: непонятно, кто к кому сел и кто кого повез, хотя такое уже было, когда номера телефонов такси вешались в объявлениях на заборах, — сказал руководитель общественной организации Игорь Жмакин.

Идею отложить действие закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» поддерживают в Объединении самозанятых России, где состоит более 70 тыс. перевозчиков.

По данным компании «Платформа ОФД» средний чек поездок на такси в начале сентября составил 451 рубль. Это на 6% больше, чем в сентябре 2022 года и на 5% выше, чем в июле 2023 года.