🍕 Еда на дом по заказам физлиц не облагается НДС

Компания готовит еду и доставляет ее по заказам физлиц, а также продает юрлицам. По физлицам НДС не будет, по юрлицам – будет.

Общепит не платит НДС на основании подпункта 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Условия такие:

доходы до 2 млрд рублей;

доля профильных доходов 70%;

зарплата не ниже среднеотраслевой в регионе (условие с 2024 года).

Предприятие общественного питания, классифицируемое по характеру деятельности как заготовочный цех, вправе при доставке продукции общепита по заказам потребителей применять освобождение от НДС. Это будут услуги общепита.

При этом доставка может быть как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.06.2023 № 03-07-07/56371.

Если идет реализация продукции общепита организациям и ИП, то будет НДС, потому что это реализация продукции, а не услуга общепита.

Если компания раньше не пользовалась освобождением от НДС при услугах физлицам, то вернуть уплаченный НДС не получится, утверждает Минфин. Для этого нет оснований в НК РФ.

Ранее налоговики также разъясняли, что общепит не платит НДС при любом способе доставки блюд (письмо ФНС от 18.03.2023 № СД-4-3/3172@).

Другие разъяснения по общепиту мы разбирали здесь.