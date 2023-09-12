57% россиян подрабатывают во время работы и учебы

Из-за подработок приходится отпрашиваться у работодателей и преподавателей, а также посещать дополнительные занятия и оставаться на рабочем месте допоздна.

Почти половина сотрудников (44%) хоть раз совмещали подработку с основной работой. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

43% устраивались на подработку в свободное время, а 14% — во время учебы.

55% опрошенных, которые подрабатывают, заметили, что они стали меньше времени уделять друзьям и семье.

Продолжают работать на выходных и в отпуске 45% участников опроса. 32% остаются на рабочем месте допоздна, а 10% приходили к начальнику, чтобы отпроситься на подработку.

Только 5% признались, что стали хуже выполнять свои задачи из-за совмещенной занятости. 2% обращались за помощью к коллегам, чтобы все успеть.

Из тех, кто совмещал подработку с учебой, 35% рассказали, что пропускали пары. 25% отрабатывали прогулы на дополнительных занятиях, а 21% договорились с преподавателями.

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