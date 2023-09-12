База отдыха может пользоваться льготой по НДС для гостиниц

База отдыха – это один из видов гостиниц, расположенных в сельской местности, в горной местности, в лесу, на берегу водоема, не относящихся к лечебно-оздоровительным местностям или курортам.

Если базе отдыха присвоена соответствующая категория гостиницы (выдано свидетельство), то можно применять льготную ставку НДС.

Об этом сообщает Минфин в письме от 16.06.2023 № 03-07-11/55585.

Кстати, что касается санаториев, то по ним ставки НДС 0% не будет, пояснял ранее Минфин.

Дело в том, что санатории, хотя и относятся к объектам туристской индустрии, но не оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания.