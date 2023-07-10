Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

НДС

НДС 0% не применяют для проживания в санатории, даже если оно идет отдельно от лечения

Гостиницы облагают свои услуги по размещению гостей НДС по ставке 0%. Те же самые услуги, оказываемые санаторными организациями, под эту льготу не подпадают.
13

Разъяснение дает Минфин в письме от 21.04.2023 № 03-07-11/36753.

Санатории, хотя и относятся к объектам туристской индустрии, но не оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания.

К ним не применяются требования, установленные законом для гостиниц в части предоставления гостиничных услуг и классификации гостиниц.

Деятельность гостиниц регулируется Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ.

Деятельность санаториев регулируется Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

Санатории не разделяют отдельно услуги по размещению, услуги по лечению и питанию. Все это вместе входит в стоимость путевки.

Поэтому если санаторий оказывает услугу проживания отдельно от лечения и питания, на такую услугу ставка НДС 0% не применяется, делает вывод Минфин.

Ранее ФНС уже объясняла, что для проживания в санатории действует освобождение от НДС, а не ставка 0% (письмо от 07.10.2022 № СД-4-3/13328@).

В письме от 22.05.2023 № 03-07-11/46212 Минфин заявляет, что вводить ставку 0% для санаториев (по аналогии с гостиницами) – нецелесообразно.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Онлайн-кассы

    Выбираем онлайн-кассу. Подробный гайд

    Практически весь бизнес при осуществлении расчётов должен применять контрольно-кассовую технику. Тип онлайн-кассы и особенности её применения зависят от вида деятельности, количества каналов продаж и масштабов бизнеса.

    Выбираем онлайн-кассу. Подробный гайд
    158
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Получить права после вождения в пьяном виде быстро не получится. В стране ужесточили закон о порядке восстановления водительских прав

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает с 2024 года выдавать права или сдавать экзамен на повторное получение водительских прав гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

    Получить права после вождения в пьяном виде быстро не получится. В стране ужесточили закон о порядке восстановления водительских прав
    492
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    172
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Управленческий учет

    Ошибки финансиста: когда управленческая отчетность станет источником рисков

    Принято считать, что управленческая (внутренняя) отчетность более полная, подробная и информативная, чем бухгалтерские отчеты. Она дает руководителям и владельцам бизнеса сведения для анализа работы компании и помогает принимать грамотные управленческие решения. Внешние пользователи, например, инвесторы и банки, благодаря такой отчетности могут оценить риски и принять решение об объеме и условиях кредитования или инвестиций.

    Ошибки финансиста: когда управленческая отчетность станет источником рисков
    194
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    Цукерберг не стал покупать Твиттер, потому что у него уже есть дома Threads

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: нехватка рабочей силы в РФ, фронтальное сокращение бюджета на 10%, в правительстве объяснили происходящее с рублем, Райф передумал уходить из России, Минфин хочет запретить криптанов, а США пытается найти секретные резервы китайской партии.

    1
    137
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Гособоронзаказ

    Смягчен штраф для исполнителей гособоронзаказа. В законодательстве закрепили фиксированные суммы

    Исполнителям, которые работают по заказу на государственную оборону, сделали мягче наказание за то, что они включают в стоимость товаров затраты, которые не связаны напрямую с изготовлением товаров для государственной обороны.

    Смягчен штраф для исполнителей гособоронзаказа. В законодательстве закрепили фиксированные суммы
    71
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Трудовые проверки

    Что такое профилактический визит трудового инспектора

    До 2030 года действует мораторий на плановые проверки бизнеса, за некоторыми исключениями для объектов с высоким уровнем риска. Но остальные предприниматели не останутся без внимания контрольных органов. Плановые надзорные мероприятия заменяются профилактикой. Рассказываем, что такое профвизит трудовой инспекции, и чего от него ожидать предпринимателю.

    Что такое профилактический визит трудового инспектора
    186
    Логотип s.ivanova_
    s.ivanova_

    Сегодня на рынке выигрывают компании, которые быстро проводят цифровую трансформацию

    250 экспертов сошлись во мнении, что в бизнес-процессах нужно применять современные решения. Технологии помогают не только работать с клиентами, но и организовать команду, сделать работу быстрее и качественней.

    Сегодня на рынке выигрывают компании, которые быстро проводят цифровую трансформацию
    78
    Читать еще