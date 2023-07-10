НДС 0% не применяют для проживания в санатории, даже если оно идет отдельно от лечения

Гостиницы облагают свои услуги по размещению гостей НДС по ставке 0%. Те же самые услуги, оказываемые санаторными организациями, под эту льготу не подпадают.

Разъяснение дает Минфин в письме от 21.04.2023 № 03-07-11/36753.

Санатории, хотя и относятся к объектам туристской индустрии, но не оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания.

К ним не применяются требования, установленные законом для гостиниц в части предоставления гостиничных услуг и классификации гостиниц.

Деятельность гостиниц регулируется Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ.

Деятельность санаториев регулируется Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

Санатории не разделяют отдельно услуги по размещению, услуги по лечению и питанию. Все это вместе входит в стоимость путевки.

Поэтому если санаторий оказывает услугу проживания отдельно от лечения и питания, на такую услугу ставка НДС 0% не применяется, делает вывод Минфин.

Ранее ФНС уже объясняла, что для проживания в санатории действует освобождение от НДС, а не ставка 0% (письмо от 07.10.2022 № СД-4-3/13328@).

В письме от 22.05.2023 № 03-07-11/46212 Минфин заявляет, что вводить ставку 0% для санаториев (по аналогии с гостиницами) – нецелесообразно.