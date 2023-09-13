В 2023 году самая высокая зарплата отличается от самой низкой в 7 раз

На фоне дефицита кадров и повышения МРОТ неравенство зарплат снизилось до уровня 2019 года.

Разница между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами сократилась до уровня 2019 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Сейчас 20% населения получает самую низкую среднюю зарплату в размере 22,7 тыс. рублей. Тогда как 20% высокооплачиваемых кадров зарабатывают 173 тыс. рублей. Разница между этими цифрами составляет 7,67 раза.

За прошедшие два года номинальные заработки наименее оплачиваемой пятой части сотрудников выросли на 30%. У верхней же прослойки рост был меньше — 27%. Общестрановой фонд оплаты труда сейчас распределяется следующим образом: беднейшие 20% работников получают 6,2% всех денег, в то время как верхней когорте достается 47,9%, — говорится в исследовании.

Заметнее всего неравенство в доходах видно в Москве, где зарплаты разнятся в 9,3 раза: 36,7 тыс. против 339,9 тыс. рублей.

В 7 раз отличаются зарплаты в Астраханской области, в 6,8 раза – в Санкт-Петербурге, в 6,5 раза – в Подмосковье и в 6,2 раза – в Амурской области.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова считает, что неравенство зарплат уменьшается за счет роста трудовых доходов у тех сотрудников, кому обычно платят немного.

В первую очередь это связано с существенным повышением МРОТ, очередная индексация которого в 2024 году должна способствовать дальнейшему сглаживанию неравенства в оплате труда. Кроме того, повышению заработков линейного персонала содействует дефицит рабочей силы, — сказала Трубникова.

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