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Карьера бухгалтера

Диплом помог построить карьеру 67% сотрудникам

Специалисты с высшим образованием быстрее продвигаются по карьерной лестнице, они лучше обучаются, работают с большим объемом информации, а также владеют ценными знаниями в своей профессии.
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Большинство сотрудников (67%) уверены, что диплом о высшем образовании помог им построить карьеру. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

56% сотрудников отмечают преимущество диплома при трудоустройстве. Выпускники вузов лучше обучаются и ищут информацию (47%), получают ценные знания и умения в своей профессии (46%), привыкли работать с большим объемом информации (37%).

Люди с дипломом умеют ставить цели и достигать их (26%), а также договариваться и общаться с людьми (22%).

16% опрошенных заявили, что диплом помогает решать жизненные проблемы, а 22% во время обучения приобрели полезные знакомства.

34% участников опроса считают, что высшее образование крайне важно для успешной трудовой деятельности (5 из 5 баллов). 27% оценили пригодность диплома в карьере на 3 балла из 5, а 22% — на 4 балла из 5.

Только 10% опрошенных убеждены, что диплом не важен для работы. Большинство из них (65%) отметили, что практические навыки можно получить только на производстве. 58% рассказали о разрыве между университетскими знаниями и реальной жизнью.

Остальные противники высшего образования указывают на низкое качество обучения в вузах и на устаревшие программы.

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Комментарии

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