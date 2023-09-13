Компанию заставят заплатить НДФЛ и взносы за самозанятого, если он отдыхает в субботу и воскресенье

В договоре с самозанятым должны отсутствовать признаки трудового договора.
Такие признаки трудовых отношений озвучили в УФНС по Псковской области:
наличие постоянного рабочего места у работника на территории работодателя;
подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы (сменности);
выполнение работником трудовой функции за плату;
устойчивый длительный и стабильный характер отношений;
признание работодателем таких прав работника, как еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск.
В случае наличия таких признаков договор с самозанятым будет переквалифицирован в трудовой с целью исчисления НДФЛ и страховых взносов, предупреждают налоговики.
Кроме того, УФНС предупреждает о целесообразности проведения выездной налоговой проверки в таком случае.
Кстати, недавно Роструд рассмотрел такую ситуацию, возникшую при переквалификации договора ГПХ с самозанятым в трудовой договор: «контрагент-сотрудница» оказалась беременной.
Работодатель, уличенный налоговиками в нарушении, решил подписать с ней трудовой договор задним числом, а потом сразу уволить. Но увольняться женщина не намерена, ведь ей скоро в декрет.
О рисках и подводных камнях при сотрудничестве с самозанятыми можно почитать тут.
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