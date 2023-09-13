Компанию заставят заплатить НДФЛ и взносы за самозанятого, если он отдыхает в субботу и воскресенье

Право самозанятого на еженедельные выходные дни – это признак того, что отношения с ним на самом деле трудовые. А раз так, то надо удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы.

В договоре с самозанятым должны отсутствовать признаки трудового договора.

Такие признаки трудовых отношений озвучили в УФНС по Псковской области: наличие постоянного рабочего места у работника на территории работодателя;

подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы (сменности);

выполнение работником трудовой функции за плату;

устойчивый длительный и стабильный характер отношений;

признание работодателем таких прав работника, как еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск.

В случае наличия таких признаков договор с самозанятым будет переквалифицирован в трудовой с целью исчисления НДФЛ и страховых взносов, предупреждают налоговики.

Кроме того, УФНС предупреждает о целесообразности проведения выездной налоговой проверки в таком случае.

Кстати, недавно Роструд рассмотрел такую ситуацию, возникшую при переквалификации договора ГПХ с самозанятым в трудовой договор: «контрагент-сотрудница» оказалась беременной. Работодатель, уличенный налоговиками в нарушении, решил подписать с ней трудовой договор задним числом, а потом сразу уволить. Но увольняться женщина не намерена, ведь ей скоро в декрет.

О рисках и подводных камнях при сотрудничестве с самозанятыми можно почитать тут.