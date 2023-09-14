Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Банкротство юридических лиц

ФНС хочет признать банкротом рестораны «Wine and Crab»

Компания задолжала партнерам по договорам поставки 2 млн рублей, в 2022 году прибыль ресторанов ушла в минус на 189 тысяч рублей.
33

ФНС подала иск о признании банкротом ООО «Мосмакс Третьяковский», которому принадлежит основанный шеф-поварами братьями Березуцкими ресторан «Wine and Crab». Об этом сказано в картотеке Арбитражного суда Москвы. Первым обратил внимание на дело портал RTVI.

Компания ранее выступала ответчиком в деле о «неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки» на сумму 2 млн рублей.

В 2020 году основатели братья Сергей и Иван Березуцкие из-за разногласий с инвестором прекратили вести дела ресторанов «Wine and Crab». Генеральным директором «Мосмакс Третьяковский».

В 2022 году чистая прибыль компании ушла в минус на 189 тыс. рублей.

Обанкротиться могут не только предприятия, но и физические лица. Узнайте все мифы и реальность про банкротство физического лица. Так ли это просто на самом деле?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    АУСН

    АУСН и разделение операций по счетам

    Особенность применения АУСН — отсутствие обязанности сдачи отчетности. Данные о доходе налоговая получает от банка, ККТ или из личного кабинета на сайте ФНС. Для корректного разделения на учитываемые и неучитываемые операции, которые проходят по счёту,  налоговая разработала методические рекомендации.

    АУСН и разделение операций по счетам
    535
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ❗️Важные изменения в воинском учете: с 1 октября всем обязательно. Забирайте образцы документов

    Всем компаниям срочно подготовиться к изменениям в воинском учете. Некоторые штрафы отменят, зато введут другие. Например появится статья 19.38 — в случае неоказание содействия военным комиссариатам в мобилизационной работе компании буду грозить штрафы до 500 тыс. рублей.

    ❗️Важные изменения в воинском учете: с 1 октября всем обязательно. Забирайте образцы документов
    1
    46,1 тыс.
    Логотип pravopom.com
    pravopom.com
    Обзор судебной практики

    Верховный суд разрешил возвращать оплату онлайн-курсов. Даже если покупатель бросил учебу на полпути

    ВС РФ разрешил возвращать деньги покупателям онлайн-курсов, если покупатель передумал их проходить, даже если таких условий нет в договоре.

    24
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Как ИП перевести деньги на личную карту? Забирайте рекомендации

    Сегодня участились случаи блокировки личных карт предпринимателей. Они пытаются перевести деньги со своего расчетного счета на личную карту, сталкиваясь с банковскими вопросами по 115-ФЗ.

    Как ИП перевести деньги на личную карту? Забирайте рекомендации
    462
    Логотип Фискалам.нет
    Фискалам.нет
    Налоговые проверки

    Налоговики требуют пустить их, чтобы провести налоговый осмотр территории компании. Стоит ли это делать и как защищаться

    НК предусматривает для налогоплательщика довольно опасное по своим последствиям мероприятие налогового контроля — налоговый осмотр территорий, помещений, документов и предметов. Как защищаться?

    Налоговики требуют пустить их, чтобы провести налоговый осмотр территории компании. Стоит ли это делать и как защищаться
    219
    Читать еще
    Мнения