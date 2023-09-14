ФНС хочет признать банкротом рестораны «Wine and Crab»

Компания задолжала партнерам по договорам поставки 2 млн рублей, в 2022 году прибыль ресторанов ушла в минус на 189 тысяч рублей.

ФНС подала иск о признании банкротом ООО «Мосмакс Третьяковский», которому принадлежит основанный шеф-поварами братьями Березуцкими ресторан «Wine and Crab». Об этом сказано в картотеке Арбитражного суда Москвы. Первым обратил внимание на дело портал RTVI.

Компания ранее выступала ответчиком в деле о «неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки» на сумму 2 млн рублей.

В 2020 году основатели братья Сергей и Иван Березуцкие из-за разногласий с инвестором прекратили вести дела ресторанов «Wine and Crab». Генеральным директором «Мосмакс Третьяковский».

В 2022 году чистая прибыль компании ушла в минус на 189 тыс. рублей.

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