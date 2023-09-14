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Жители страны отправились на заработки в новые регионы, где платят больше

В 2023 году жители ЦФО, Сибири и Юга России отправились работать в новые регионы. Всплеск внутренней трудовой миграции ЦБ объясняет высокими заработными платами.
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В Центробанке заметили, что в 2023 году внутренние трудовые мигранты отправились в новые регионы из-за высокой оплаты труда. Об этом сказано в докладе ЦБ.

На заработки в новые регионы едут жители Центрального федерального округа, Сибири и Юга России. Трудовые мигранты работают водителями и грузчиками, а также в сфере строительства и сельского хозяйства.

В 2023 году отмечался приток внутренних трудовых мигрантов в новые регионы из-за более высокой оплаты труда, — говорится в докладе.

Также жители страны стремятся работать в крупных городах, где высокий уровень зарплат. Например, в близкой к Москве Владимирской области распространена маятниковая трудовая миграция.

Жители приезжают работать в столицу, тогда как в самой области образовался дефицит кадров.

Отток работников в крупные межрегиональные центры происходит и в других макрорегионах. Многие предприятия Республики Марий Эл отмечали миграцию рабочей силы в Республику Татарстан, для которой характерны более высокие зарплаты и развитая инфраструктура, — сообщил Центробанк.

В этом году предприятия в Свердловской и Челябинской областях начали повышать размер зарплат, это помогло замедлить отток кадров в другие регионы страны по сравнению с 2022 годом.

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