Теперь из размера хищения начнут вычитать удержанный НДФЛ

Конституционный суд понял, что в уголовном кодексе не сказано, входит ли уплаченный НДФЛ в сумму ущерба или нет. Депутаты просят принять законопроект, по которому налог не нужно включать в размер хищения.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, по которому при хищении дохода, облагаемого НДФЛ, размер этого налога не включается в сумму ущерба. Об этом пишет «ТАСС».

Комитет по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию рассматриваемого законопроекта и рекомендует Государственной думе его принять в первом чтении, — сказано в заключении комитета.

В декабре 2022 Конституционный суд пришел к выводу, что в ст. 158 УК нет нормы, которая позволяет определить, входит ли сумма уплаченного НДФЛ в размер совершенного хищения или нет.

Согласно новому законопроекту, «в случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, в размер хищения не подлежит включению сумма указанного налога, удержанная или уплаченная налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации».