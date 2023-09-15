ФНС: лимит рекламных расходов без НДС вырос в три раза

С 31 августа лимит расходов на создание рекламных материалов, не облагаемых НДС, повышен до 300 руб., ранее он составлял всего 100 рублей. Об этом напоминает ФНС и указывает, что от данного освобождения можно отказаться.
По новым правила расчета лимитовне будет НДС, если для рекламы передают товары по 300 рублей за штуку.
Отказаться от своего права применять освобождение в налогообложении можно направив в ИФНС заявление, составленное в произвольной форме. Главное — сделать это до 1-го числа месяца того налогового периода, в котором собираетесь прекратить пользоваться привилегиями (письмо ФНС от 26.08.2010 № ШС-37-3/10064).
Разберитесь со всеми проблемными моментами по НДС на курсе «Все про НДС: от нуля до сложных моментов»!
На нем вы научитесь:
формировать налоговую базу по НДС
безошибочно оформлять счета-фактуры
применять льготы по НДС
обосновывать возмещение НДС из бюджета
организовывать ведение налогового учета по НДС
составлять налоговые расчеты и декларации по НДС
проходить проверки по НДС без штрафов
❗️Внимание акция! Сегодня курс можно приобрести по очень привлекательной цене 6 499 ₽
18 800 ₽.
Комментарии