ФНС: лимит рекламных расходов без НДС вырос в три раза

Лимит расходов на создание рекламных материалов, не облагаемых НДС, повышен до 300 руб, напомнили налоговики. И указали, что от данного освобождения можно отказаться.

С 31 августа лимит расходов на создание рекламных материалов, не облагаемых НДС, повышен до 300 руб., ранее он составлял всего 100 рублей. Об этом напоминает ФНС и указывает, что от данного освобождения можно отказаться.

По новым правила расчета лимитовне будет НДС, если для рекламы передают товары по 300 рублей за штуку.

Отказаться от своего права применять освобождение в налогообложении можно направив в ИФНС заявление, составленное в произвольной форме. Главное — сделать это до 1-го числа месяца того налогового периода, в котором собираетесь прекратить пользоваться привилегиями (письмо ФНС от 26.08.2010 № ШС-37-3/10064).

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