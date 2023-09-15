Оборот Wildberries за полгода вырос на 94%

Компания заработала 1,221 трлн рублей на продаже товаров и услуг. Общее число заказов на маркетплейсе выросло до 1,3 млрд.

В первом полугодии 2023 года маркетплейс Wildberries на 94%, до 1,221 трлн рублей увеличил оборот от продажи товаров и услуг. Об этом сказано в телеграм-канале пресс-службы компании.

По сравнению с тем же периодом 2022 года продажи товаров выросли на 90% и достигли 1,055 трлн рублей.

Общее число заказов превысило 1,3 млрд, что в годовом выражении в 2,2 раза больше.

Во втором квартале оборот маркетплейса достиг 644,172 млрд рублей (+89%).

На маркетплейсе стали чаще заказывать автозапчасти (+596%), товары для игр (+244%), строительные инструменты (+171%), а таже товары для сада (158%) и занятий спортом (+144%).

На 217% вырос объем покупок у жителей Дальнего Востока, на 210% — у Северного Кавказа и на 144% — у Сибири.

Лидируют по числу продаж товары из fashion-сегмента, косметики, парфюмерии, товары для дома, предметы интерьера, а также смартфоны и продукты питания.

В конце июня количество собственных и партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) превысило 30 тыс. Общая площадь складов – больше 2,9 млн квадратных метров.