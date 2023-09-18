Средняя зарплата бухгалтеров выросла с 38 до 50 тысяч рублей

Активнее всего растут зарплаты у курьеров и водителей, с прошлого лета они увеличились на 20%. Водители сейчас могут получать 81 тысячу рублей, а курьеры – 70 тысяч рублей.

Летом 2023 года работодатели стали предлагать повышенную заработную плату курьерам и водителям. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и «Подработка».

В среднем водители могут получать 81 тыс. рублей, тогда как летом 2022 года их зарплата была на уровне 75 тыс. рублей.

Курьерам предлагают работать за 70 тыс. рублей в месяц, а прошлым летом их зарплата была на 20% меньше.

Немного выросли зарплаты грузчиков: с 42 тыс. рублей в 2022 году до 50 тыс. рублей в 2023 году.

Доходы бухгалтеров в среднем выросли с 38 до 50 тыс. рублей.

В 2022 году работодатели искали администраторов, продавцов и операторов колл-центров с зарплатами от 35 до 42 тыс. рублей. Сейчас в этой сфере сотрудники могут получать от 40 до 50 тыс. рублей.

Средний прирост заработных предложений в вакансиях с подработкой составил 10%. Однако зарплаты у курьеров и водителей летом 2023 года выросли на 17-20% по сравнению с летом 2022 года, — сказано в исследовании.

Большинство работодателей нанимают сотрудников на полный рабочий день. Однако число вакансий с частичной занятостью для курьеров продолжает расти в среднем на 20%. Это связано со спецификой работы с области доставки.

На «Клерке» появился раздел Резюме, где уже больше 50 бухгалтеров рассказали о своих достижениях потенциальным работодателям.

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