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Подотчет, командировки

На «Клерке» появился блог сервиса по организации командировок Ostrovok.ru. Теперь вы узнаете все секреты планирования рабочих поездок!

Задумали деловую поездку или нужно отправить сотрудника в командировку? Теперь вы лучше поймете, как это работает, вместе с блогом компании.
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«Клерк» начал сотрудничать с сервисом по организации командировок. Страничка компании Ostrovok.ru появилась в рейтинге полезных для бизнеса компаний!

Сейчас сервисом «Ostrovok.ru Командировки» пользуются более 13 тыс. корпоративных клиентов по всей России.

Вы уже сейчас можете написать отзыв о сервисе «Ostrovok.ru Командировки» или о работе с ними. Делитесь своими мнениями. В нашем рейтинге только честные отзывы и комментарии, которые никто не удаляет!

Подписывайтесь на блог сервиса Ostrovok.ru, читайте полезные материалыи забудьте о стрессе во время планирования деловых поездок и командировок!

«Ostrovok.ru Командировки» – это инструмент для бронирования деловых поездок. Компания поможет быстро и удобно распланировать все этапы командировки.

Вам предложат отели в России и за рубежом по выгодным тарифам, помогут зарезервировать билеты: на самолет, на поезд. Организуют трансферы в 150 странах, а также подскажут, как арендовать автомобиль.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    nlukina
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