«Тинькофф» запустил платформу «Мои госзакупки»

Предпринимателям помогут участвовать в госзакупках: найдут интересные тендеры, помогут получить банковскую гарантию за 4 часа и быстро откроют специальный счет. Особенно актуально для тех, кто впервые будет работать с госконтрактами.

«Тинькофф Бизнес» создал для участников госзакупок платформу, которая в одном месте объединяет все инструменты, продукты и сервисы для участия в тендерах. Об этом сказано на сайте банка.

«Мои госзакупки» помогут найти госконтракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ, открыть отдельный счет со средствами для обеспечения закупок, получить банковскую гарантию и взять кредит на исполнение тендера.

Средний выпуск банковской гарантии до 1 млн рублей займет меньше 4 часов.

Начинающие предприниматели могут рассчитывать на полное сопровождение, а также получат учебник по госзакупкам — бесплатный онлайн-курс «Как начать зарабатывать на госзакупках».

В 2022 году на 13% выросла доля малого и среднего бизнеса, который участвует в госзакупках. Для помощи начинающим участникам тендеров «Тинькофф» создал отдельную платформу.

Мы поняли, что предпринимателям нужен надежный помощник в этом процессе, который сделает его понятнее и прозрачнее, поэтому создали платформу «Мои госзакупки», которая объединяет все необходимое в одном месте. Надеемся, что благодаря доступным и понятным инструментам количество участников госзакупок увеличится, — сказал директор «Тинькофф Бизнеса» Игорь Иванов.

Чтобы получить тендерное сопровождение, нужно подать заявку на платформе «Мои госзакупки», указать ФИО, номер телефона и номер закупки.

Специалисты найдут интересные предложения и подготовят нужные документы для участия в тендере.