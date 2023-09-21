ИП могут сдавать отрицательное уведомление на НДФЛ

ИП на ОСНО тоже платят авансы по аналогии со своими коллегами на УСН (только срок их уплаты – 25 число, а не 28-е).
В письме ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@ с индульгенцией на отрицательные уведомления говорится только про УСН.
В новой норме статьи 58 НК в принципе говорится о всех случаях, когда аванс нарастающим итогом уменьшается.
В контрольных соотношениях для уведомлений, которые разработала ФНС, заложена проверка на отрицательные суммы по НДФЛ.
В частности, в уведомлении за 1 квартал (код 34/01 или 21/04) у ИП на ОСНО в принципе не может быть отрицательной суммы.
В уведомлении за 2 квартал (код 34/02 или 31/04) может быть отрицательная сумма, но не больше той, что была указана в уведомлении с кодом 34/01 или 21/04.
Аналогично и за 3 квартал. Минус третьего квартала не может быть больше, чем плюсы первого и второго. Уведомление с кодом 34/03 или 33/04 сравнивают с уведомлением с кодом 34/01 или 21/04 + 34/02 + 31/04.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Для всех налогов за конкретный период в уведомлении по ЕНП предусмотрен один-единственный код периода. Он напрямую следует из порядка заполнения уведомления, утвержденного приказом ФНС.
Но для авансовых платежей по НДФЛ таких кодов два. Второй код приведен в таблице на сайте ФНС.
Кстати, когда мы выпустили статью про проблемы ИП на ОСНО, бухгалтеры разместили ссылку на нее в чате ФНС и просили налоговиков решить-таки эту проблему с кодами. В итоге ФНС обновила таблицу на своем сайте и там появились коды для авансов по НДФЛ — обычный (номер квартала), и необычный (4-ый период каждого квартала).
В контрольных соотношениях также фигурируют два кода (на выбор).
Комментарии