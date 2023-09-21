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Уведомление по ЕНП

ИП могут сдавать отрицательное уведомление на НДФЛ

С 1 октября заработают поправки в НК РФ, которые позволяют сдавать уведомления по ЕНП с отрицательной суммой. Ранее такое право было у упрощенцев по письму ФНС. Теперь по новой норме НК РФ сдать отрицательное уведомление смогут и ИП на ОСНО. Проверка уже вшита в контрольные соотношения.
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ИП на ОСНО тоже платят авансы по аналогии со своими коллегами на УСН (только срок их уплаты – 25 число, а не 28-е).

В письме ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@ с индульгенцией на отрицательные уведомления говорится только про УСН.

В новой норме статьи 58 НК в принципе говорится о всех случаях, когда аванс нарастающим итогом уменьшается.

В контрольных соотношениях для уведомлений, которые разработала ФНС, заложена проверка на отрицательные суммы по НДФЛ.

В частности, в уведомлении за 1 квартал (код 34/01 или 21/04) у ИП на ОСНО в принципе не может быть отрицательной суммы.

В уведомлении за 2 квартал (код 34/02 или 31/04) может быть отрицательная сумма, но не больше той, что была указана в уведомлении с кодом 34/01 или 21/04.

Аналогично и за 3 квартал. Минус третьего квартала не может быть больше, чем плюсы первого и второго. Уведомление с кодом 34/03 или 33/04 сравнивают с уведомлением с кодом 34/01 или 21/04 + 34/02 + 31/04.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Для всех налогов за конкретный период в уведомлении по ЕНП предусмотрен один-единственный код периода. Он напрямую следует из порядка заполнения уведомления, утвержденного приказом ФНС.

Но для авансовых платежей по НДФЛ таких кодов два. Второй код приведен в таблице на сайте ФНС.

Кстати, когда мы выпустили статью про проблемы ИП на ОСНО, бухгалтеры разместили ссылку на нее в чате ФНС и просили налоговиков решить-таки эту проблему с кодами. В итоге ФНС обновила таблицу на своем сайте и там появились коды для авансов по НДФЛ — обычный (номер квартала), и необычный (4-ый период каждого квартала).

В контрольных соотношениях также фигурируют два кода (на выбор).

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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