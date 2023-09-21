ИП могут сдавать отрицательное уведомление на НДФЛ

С 1 октября заработают поправки в НК РФ, которые позволяют сдавать уведомления по ЕНП с отрицательной суммой. Ранее такое право было у упрощенцев по письму ФНС. Теперь по новой норме НК РФ сдать отрицательное уведомление смогут и ИП на ОСНО. Проверка уже вшита в контрольные соотношения.

ИП на ОСНО тоже платят авансы по аналогии со своими коллегами на УСН (только срок их уплаты – 25 число, а не 28-е).

В письме ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@ с индульгенцией на отрицательные уведомления говорится только про УСН.

В новой норме статьи 58 НК в принципе говорится о всех случаях, когда аванс нарастающим итогом уменьшается.

В контрольных соотношениях для уведомлений, которые разработала ФНС, заложена проверка на отрицательные суммы по НДФЛ.

В частности, в уведомлении за 1 квартал (код 34/01 или 21/04) у ИП на ОСНО в принципе не может быть отрицательной суммы.

В уведомлении за 2 квартал (код 34/02 или 31/04) может быть отрицательная сумма, но не больше той, что была указана в уведомлении с кодом 34/01 или 21/04.

Аналогично и за 3 квартал. Минус третьего квартала не может быть больше, чем плюсы первого и второго. Уведомление с кодом 34/03 или 33/04 сравнивают с уведомлением с кодом 34/01 или 21/04 + 34/02 + 31/04.