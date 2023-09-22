Общепит из новых регионов в 2023 году не платит НДС без всяких условий, а в 2024 – если не будет низких зарплат

Есть условия для освобождения общепита от НДС в 2023 году: доход до 2 млрд рублей и 70% профильных доходов. Учитывают показатели за прошлый год. Но для нового бизнеса таких условий нет. Для старого бизнеса из новых регионов – тоже, поясняет Минфин.

Условия для льготы прописаны в подпункте 38 пункта 3 статьи 149 НК.

Там сказано, что если компания открылась в 2022 или 2023 году, она может пользоваться льготой без учета ограничений по доходу и его доле.

А так как в новых регионах нормы НК РФ заработали только с 2023 года, то в 2023 году региональный общепит может применять льготу как новые организации.

Об этом сообщает Минфин в письме от 14.09.2023 № СД-4-3/11735@.

С 2024 года добавится еще одно условие – средняя зарплата сотрудников должна быть не менее средней по отрасти в регионе. Сравнение также идет по прошлому году. То есть, для льготы в 2024 году надо платить хорошую зарплату в 2023 году.

В 2024 рестораны и кафе из новых регионов должны будут соблюдать, в том числе, и это условие.

Про условие по зарплате с 2024 года мы писали здесь и здесь.

Условия освобождения общепита в 2023 году мы разбирали тут.