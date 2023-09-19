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🍔 У общепита с обособками для права на льготу по НДС зарплата региональных сотрудников должна быть наравне с московской

Из-за низкой зарплаты повара из Сызрани в 2023 году организация общепита из Москвы может лишиться льготы по НДС в 2024 году.
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Чтобы не платить НДС в 2024 году, организации общепита должны будут соблюдать условие по уровню зарплат сотрудников в 2023 году. Они должны быть не меньше среднеотраслевой в том регионе, куда сдают РСВ.

Если у сети ресторанов или кафе головная фирма – в Москве, вся зарплата начисляется и выплачивается через расчетный счет «головы», то и сравнение зарплат всех сотрудников будет идти со средней в Москве.

Обособки в регионах без расчетных счетов зарплату не начисляют, и РСВ не сдают.

А именно на РСВ будут ориентироваться налоговики, когда будут определять право на льготу.

В какой регион сдают РСВ, на среднюю зарплату в таком регионе и надо держать курс.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.07.2023 № 03-07-07/69446.

Бизнес в общепите освобожден от НДС при доходах до 2 млрд рублей, доле профильных доходов 70% и зарплате не ниже среднеотраслевой в регионе. Условие о зарплате заработает с 2024 года, но смотреть будут на показатели 2023 года.

Ранее Минфин пояснял, что среднюю зарплату по региону Росстат размещает в «единой межведомственной информационно-статистической системе», доступ к которой есть через интернет.

Если вдруг там еще нет информации за прошлый год, то надо смотреть данные за 9 месяцев прошлого года.

Какие показатели в разделе 3 РСВ будут принимать во внимание при расчете, мы рассказывали здесь.

Для определения средней зарплаты берут количество сотрудников из раздела 3 РСВ, у которых в графе 150 «база для взносов» показатель больше, чем в графе 160 «в том числе по ГПХ».

Условия освобождения общепита в 2023 году мы разбирали тут.

Комментарии

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