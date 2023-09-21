Общепит должен ориентировать на данные Росстата по зарплатам в регионе, если хочет сохранить льготу по НДС

Условия освобождения общепита в 2023 году мы разбирали тут.
Но на какой средний ориентироваться общепиту из Тюмени? Дело в том, что Росстат выдает данные для:
Тюменской области;
Тюменской области (кроме Ханты-Мансийского ао – Югры и Ямало-Ненецкого ао).
Разъяснение по этому вопросу дал Минфин в письме от 27.07.2023 № 03-07-07/69938.
Среднюю зарплату за каждый календарный месяц считают так: делят суммы выплат по трудовым договорам за каждый календарный месяц на количество физлиц, которым эти выплаты начислялись.
Данные берут из РСВ. Какие показатели в РСВ будут принимать во внимание при расчете, мы рассказывали здесь.
Результат сравнивают с данными Росстата.
В состав Тюменской области входят два других субъекта – ХМАО и ЯНАО.
Если компания сдают РСВ в Тюмени, то она должна ориентироваться на среднемесячную начисленную зарплату в Тюменской области (кроме Ханты-Мансийского ао – Югры и Ямало-Ненецкого ао).
Про расчет средней зарплаты у общепита с обособками, читайте здесь.
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