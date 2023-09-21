Общепит должен ориентировать на данные Росстата по зарплатам в регионе, если хочет сохранить льготу по НДС

С 2024 году у общепита будет дополнительное условие для освобождения от НДС – держать уровень зарплат не ниже, чем в среднем по отрасли в регионе. Причем значение имеет прошлогодняя зарплата. То есть, уже сейчас надо следить за этим показателем, чтобы в 2024 году было право на льготу.

Условия освобождения общепита в 2023 году мы разбирали тут.

Но на какой средний ориентироваться общепиту из Тюмени? Дело в том, что Росстат выдает данные для:

Тюменской области;

Тюменской области (кроме Ханты-Мансийского ао – Югры и Ямало-Ненецкого ао).

Разъяснение по этому вопросу дал Минфин в письме от 27.07.2023 № 03-07-07/69938.

Среднюю зарплату за каждый календарный месяц считают так: делят суммы выплат по трудовым договорам за каждый календарный месяц на количество физлиц, которым эти выплаты начислялись.

Данные берут из РСВ. Какие показатели в РСВ будут принимать во внимание при расчете, мы рассказывали здесь.

Результат сравнивают с данными Росстата.

В состав Тюменской области входят два других субъекта – ХМАО и ЯНАО.

Если компания сдают РСВ в Тюмени, то она должна ориентироваться на среднемесячную начисленную зарплату в Тюменской области (кроме Ханты-Мансийского ао – Югры и Ямало-Ненецкого ао).

Про расчет средней зарплаты у общепита с обособками, читайте здесь.