Если после детальных подсчетов у вас изменился аванс по УСН за 2 квартал, можно сдать уточненное уведомление

Эту тему обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Раньше бухгалтеры передавали в ФНС информацию о начисленных авансах по УСН только в составе декларации. Спешки не было. Для точного расчета аванса за 1 квартал у бухгалтера был целый год.
Теперь же аванс надо посчитать быстро-быстро, чтобы к 25 числу после окончания квартала сдать уведомление. Как успеть собрать все документы? Поэтому не исключены ошибки. Их можно исправить, подав новое уведомление.
Коллеги советуют пересдать уведомление с правильной суммой. Зачем ждать сроков сдачи декларации?
Те, кто уже прошел эту процедуру подтверждают – корректировочное уведомление срабатывает, начисление уменьшается, и переплата возвращается на ЕНС.
Кстати, ранее мы проводили опрос о том, как бухгалтеры на практике считают авансы по УСН, чтобы отразить их в уведомлении.
Результаты опроса такие:
39% подбивают все доходы и расходы, высчитывают точную сумму аванса и указывают ее в уведомлении;
36% примерно считают аванс и указывают эту примерную сумму в уведомлении;
25% вообще не сдают уведомления и сдадут только декларацию.
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