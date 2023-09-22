Если после детальных подсчетов у вас изменился аванс по УСН за 2 квартал, можно сдать уточненное уведомление

Если в уведомлении на УСН за 2 квартал была указана одна сумма, а потом выяснилось, что аванс будет меньше, можно сдать новое уведомление или отразить пересчет в уведомлении за 3 квартал, или ждать, что все «устаканится» после сдачи декларации.

Эту тему обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Раньше бухгалтеры передавали в ФНС информацию о начисленных авансах по УСН только в составе декларации. Спешки не было. Для точного расчета аванса за 1 квартал у бухгалтера был целый год.

Теперь же аванс надо посчитать быстро-быстро, чтобы к 25 числу после окончания квартала сдать уведомление. Как успеть собрать все документы? Поэтому не исключены ошибки. Их можно исправить, подав новое уведомление.

Коллеги советуют пересдать уведомление с правильной суммой. Зачем ждать сроков сдачи декларации?

Те, кто уже прошел эту процедуру подтверждают – корректировочное уведомление срабатывает, начисление уменьшается, и переплата возвращается на ЕНС.

Кстати, ранее мы проводили опрос о том, как бухгалтеры на практике считают авансы по УСН, чтобы отразить их в уведомлении.

Результаты опроса такие: