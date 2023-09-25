ФНС улучшит сервис для вычета по ипотеке в упрощенном порядке

Упрощенный порядок означает, что больше не придется заполнять налоговую декларацию для получения вычета, а также предоставлять подтверждающие документы. Это все сделают банки и организации, которые предоставляют услуги.

ФНС расширит линейку сервисов для получения налоговых вычетов по ипотеке в упрощенном порядке. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова.

Будем расширять линейку сервисов, искать адаптивные решения для налогоплательщиков, которые реализуют вычеты в рамках договоров ипотеки, — сказал Егоров.

С 2024 года организации здравоохранения, учебные заведения и фитнес-центры будут самостоятельно передавать в налоговую всю информацию, которая нужна для получения налогового вычета.

В упрощенном порядке будет можно получить вычеты за лечение, обучение, страхование жизни и за занятия спортом.

Уже сейчас упрощенный порядок доступен для оформления инвестиционных и имущественных вычетов.

Чтобы получить выплаты, не нужно заполнять налоговую декларацию и предоставлять подтверждающие документы. В налоговую все отправят сами банки.