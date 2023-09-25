ФНС улучшит сервис для вычета по ипотеке в упрощенном порядке

ФНС расширит линейку сервисов для получения налоговых вычетов по ипотеке в упрощенном порядке. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова.
Будем расширять линейку сервисов, искать адаптивные решения для налогоплательщиков, которые реализуют вычеты в рамках договоров ипотеки, — сказал Егоров.
С 2024 года организации здравоохранения, учебные заведения и фитнес-центры будут самостоятельно передавать в налоговую всю информацию, которая нужна для получения налогового вычета.
В упрощенном порядке будет можно получить вычеты за лечение, обучение, страхование жизни и за занятия спортом.
Уже сейчас упрощенный порядок доступен для оформления инвестиционных и имущественных вычетов.
Чтобы получить выплаты, не нужно заполнять налоговую декларацию и предоставлять подтверждающие документы. В налоговую все отправят сами банки.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Упрощенный порядок для вычетов по НДФЛ действует с 21 мая 2021 года.
Но оформить имущественный вычет в упрощенном порядке долгое время могли только клиенты ВТБ.
В прошлом году в список банков вошел Сбер. Сейчас в списке на имущественный вычет есть еще банк «Центр-инвест».
Всего в перечне на сегодняшний день 21 банк. В основном они передают в ФНС информацию для оформления инвестиционного налогового вычета.
Что касается социального вычета, то упрощенный порядок по нему заработает с 2024 года. ФНС готовит бланки заявлений для этого вычета.
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