Исследование: из-за низких зарплат сформировался феномен «рыночной бедности»

Работодатели в регионах предлагают зарплаты ниже средних по стране. Сотрудники получают на 19-23 тысячи рублей меньше.

В стране появилась новая модель бедности, которая возникла по причине недостаточного уровня доходов от занятности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование заслуженного работника Минтруда Александра Разумова и старшего научного сотрудника ВНИИ труда Ольги Селивановой.

В категорию «рыночной бедности» входит работающее, но малоимущее население.

Этот феномен сформировался на основе высокой доли низкооплачиваемых вакансий в регионах, а также из-за неполных и нестабильных форм занятости.

В сентябре 2023 года на портале HeadHunter из 89 региональных вакансий 47 были с размером жалования, который ниже среднего по стране.

Сейчас жители России в среднем получают 64 386 рублей.

В Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и в Карачаево-Черкесии предлагают зарплату на 19-23 тыс. рублей ниже средней.

Чтобы решить проблему «рыночной бедности» авторы исследования предлагают развивать человеческий капитал и увеличить долю высокотехнологичного производства.

Недавно мы писали, что во втором квартале 2023 года за границей бедности живут 15,7 млн человек, это 10,8% населения.