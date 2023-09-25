Исследование: из-за низких зарплат сформировался феномен «рыночной бедности»

В стране появилась новая модель бедности, которая возникла по причине недостаточного уровня доходов от занятности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование заслуженного работника Минтруда Александра Разумова и старшего научного сотрудника ВНИИ труда Ольги Селивановой.
В категорию «рыночной бедности» входит работающее, но малоимущее население.
Этот феномен сформировался на основе высокой доли низкооплачиваемых вакансий в регионах, а также из-за неполных и нестабильных форм занятости.
В сентябре 2023 года на портале HeadHunter из 89 региональных вакансий 47 были с размером жалования, который ниже среднего по стране.
Сейчас жители России в среднем получают 64 386 рублей.
В Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и в Карачаево-Черкесии предлагают зарплату на 19-23 тыс. рублей ниже средней.
Чтобы решить проблему «рыночной бедности» авторы исследования предлагают развивать человеческий капитал и увеличить долю высокотехнологичного производства.
Недавно мы писали, что во втором квартале 2023 года за границей бедности живут 15,7 млн человек, это 10,8% населения.
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