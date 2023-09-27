Проводите массовые выплаты самозанятым и внештатникам? Компания «One2work» расскажет, как автоматизировать этот процесс

На «Клерке» появилась новая компания — «One2work». Это платформа полного цикла взаимодействия с внештатным персоналом.

Рейтинг «Клерка» с полезными для бизнеса компаниями пополнился сервисом «One2work». Вы можете поставить свою оценку компании и задать специалистам вопросы об управлении персоналом.

«One2work» — это платформа для полного цикла взаимодействия с внештатными исполнителями: от поиска и привлечения до массовых выплат.

Мы предлагаем подписание документов через SMS или push-уведомления, проверку статуса и уплату налогов, автоматизацию формирования документов и обмен данными с 1С. Повысьте маржинальность бизнеса с One2work, — сказано в сообщении компании.

Платформа «One2work» будет проводить интересные и полезные вебинары, на которых расскажет, как безопасно сотрудничать с внештатниками, вести расчеты и на что обращать внимание, чтобы не было претензий от ФНС.

Уже сейчас вы можете узнать, какие инструменты доступны для бизнеса при работе с внештатными работниками и с самозанятыми.